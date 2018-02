TRE-SP multa tucana por propaganda antecipada

Na representação feita em abril, a Procuradoria apontou que a parlamentar afixou dois outdoors no município paulista com fotos suas e a frase: "Coragem, liderança e democracia. Mulheres, esse é o nosso caminho!". O anúncio continha no canto inferior o nome da deputada, que foi durante oito anos membro do Conselho Estadual da Condição Feminina do PSDB.

Em despacho divulgado ontem, o juiz auxiliar Luís Francisco Aguilar Cortez alegou que a divulgação da propaganda teve a intenção de promover as qualidades da parlamentar em ano eleitoral "com nítido direcionamento e intenção de captar a vontade do eleitor para fins eleitorais, exatamente o que a lei pretendeu coibir", argumentou.

A assessoria de imprensa da deputada afirmou que ela só se pronunciará quando for notificada da decisão.