TRE-SP multa deputado estadual por propaganda O juiz Luís Francisco Cortez do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) aplicou na tarde de hoje multa de R$ 25 mil ao deputado estadual Orlando Morando (PSDB) por propaganda eleitoral antecipada. O tucano foi condenado por ter fixado no período pré-eleitoral outdoors em seu reduto eleitoral, o município de São Bernardo do Campo (SP), enaltecendo a construção do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. Nos anúncios, Morando aparece ao lado do candidato do PSDB à sucessão presidencial, José Serra, com os dizeres: "Seu presente chegou! Rodoanel - O nosso trabalho você vê!". Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).