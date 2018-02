TRE-SP indefere candidatura a vereador do filho de Lula

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) manteve o indeferimento do pedido de registro de candidatura a vereador de Marcos Cláudio Lula da Silva (PT), filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que concorreria em São Bernardo do Campo. A Justiça Eleitoral já havia impugnado a candidatura de Marcos, que recorreu ao TRE. Cabe agora recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com a assessoria do tribunal, a candidatura foi indeferida por parentesco. Marcos é filho do primeiro casamento da primeira-dama Marisa Letícia e foi adotado por Lula. O TRE citou, por meio de nota, o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, que diz que inelegíveis parentes do presidente, mesmo por adoção.