TRE-SP desaprova prestação de contas do PTB de 2007 O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) reprovou as contas anuais do diretório estadual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) referentes ao exercício de 2007. Foi suspenso o repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de seis meses e determinado que seja efetuado o recolhimento de cerca de R$ 47,3 mil e o ressarcimento de aproximadamente R$ 46,2 mil ao fundo pela legenda. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).