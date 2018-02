TRE-SP desaprova contas do PT, PSDB e PSB O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) desaprovou na sexta-feira a prestação de contas dos diretórios estaduais do PT, PSDB e PSB. O tribunal determinou também a suspensão de repasses de cotas do fundo partidário ao PT e PSDB por um mês e para o PSB pelo prazo de um ano. Todas as votações foram unânimes, mas cabe recurso das decisões ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).