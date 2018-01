TRE-SP desaprova contas do diretório regional do PT O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo desaprovou ontem as contas do PT referentes ao exercício de 2003. Com isso, foi suspenso o repasse de novas cotas do fundo partidário ao diretório regional da legenda. Segundo a Corte, entre os problemas constatados estão a falta de extratos bancários, a não comprovação do recebimento de R$ 337.366,86 referentes a transferências de diretórios municipais e doações e o registro de R$ 36 mil correspondentes a 2002 nas contas de 2003.