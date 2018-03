TRE-SP cassa mandatos de 4 vereadores por infidelidade Mais quatro vereadores de São Paulo perderam os mandatos por infidelidade partidária. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) entendeu que eles trocaram de partido sem motivo justo. Eleito por Ipuã, no interior do Estado, o vereador Sebastião dos Reis migrou do PSDB para o PDT. Esta última legenda também recebeu o vereador José Barbosa Júnior, que ganhou as eleições em Boituva pelo PPS. O vereador Carlos Vicente Ferreira, de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, deixou o PTB para ingressar no PSB, e Vagner Mantarano, de Poá, também na região metropolitana, saiu do PV para se filiar ao PSC. Eles ainda podem recorrer da decisão, divulgada hoje, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).