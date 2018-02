TRE-SP cassa 10 minutos de propaganda do PTB O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) cassou, nesta terça-feira, 10 dos 40 minutos de propaganda partidária estadual aos quais o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) tem direito anualmente. A suspensão foi decorrência da veiculação de propaganda partidária em maio de 2010 que, segundo o tribunal, fez promoção pessoal do ex-senador Romeu Tuma (falecido no mesmo ano), então candidato à reeleição. Segundo a assessoria, a decisão não interfere no tempo que a sigla dispõe para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão nas próximas eleições.