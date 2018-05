TRE-SP anula multa a tucana por propaganda antecipada

A PRE apontava que a parlamentar afixou dois outdoors na cidade com fotos suas e a frase: "Coragem, liderança e democracia. Mulheres, esse é o nosso caminho!" O anúncio continha no canto inferior o nome da deputada, que foi durante oito anos membro do Conselho Estadual da Condição Feminina do PSDB.

No despacho, o TRE-SP reconheceu os argumentos da defesa, segundo os quais o conteúdo dos anúncios "em nada se refere a qualquer indução do eleitorado". "Apenas conclama as mulheres a se tornarem combativas para a busca de seus ideais."