TRE-SP altera lista de deputados federais eleitos pelo PSB De acordo com o Tribunal Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), houve uma alteração no quociente eleitoral e na distribuição de vagas entre os deputados federais eleitos pelo PSB no Estado. O candidato José Abelardo Guimarães Camarinha, que havia obtido 78.357 votos, agora, é considerado eleito. Em contrapartida, o candidato Edgard Montemor Fernandes, que obteve 73.212 votos e tinha sido eleito, passa a ocupar a primeira suplência do partido. As alterações foram anunciadas nesta quarta-feira, quando o TRE-SP realizou, pela terceira vez, a totalização do resultado das eleições proporcionais a deputado federal no Estado. O processo foi revisto porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia reformado algumas decisões do TRE após as eleições. Camarinha, que teve sua votação considerada nula na primeira totalização por concorrer com o registro de sua candidatura negado pelo TRE-SP, obteve, com o deferimento de sua candidatura pelo TSE, a validação dos seus votos. E o candidato Antônio Cláudio Flores Piteri (PSDB/PFL), que conseguiu 45.707 votos, teve seus votos anulados, pois o TSE indeferiu seu registro, reformando a decisão do TRE-SP que o deferia. Com a nova totalização, o número de votos válidos para deputado federal passou de 20.756.426 para 20.789.076 e o quociente eleitoral de 296.520 para 296.987. Como ainda existem recursos a serem julgados no TSE, outra totalização e novas alterações ainda podem ocorrer.