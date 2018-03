TRE-SP adia julgamento de dois vereadores cassados

A expectativa da Corte é de que o caso seja retomado no final de abril. Por enquanto, o placar do julgamento é favorável à permanência dos dois vereadores no cargo: 3 votos pela retirada da cassação. Além do voto de Carvalho, são aguardadas as posições de mais três juízes da Corte.

Os vereadores são acusados de recebimento de doações ilegais nas eleições de 2008. Eles se mantêm no cargo graças a efeito suspensivo concedido pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, quatro dias após terem sido decretadas as cassações.

Ao todo, 24 dos 55 vereadores da Câmara paulistana foram cassados - e posteriormente conseguiram efeito suspensivo na Justiça. O motivo foi o recebimento de doações consideradas ilegais, como as provenientes da Associação Imobiliária Brasileira (AIB), que ganhou notoriedade na última eleição por figurar entre os maiores financiadoras de campanha - foram R$ 2,94 milhões a 26 candidatos vitoriosos da capital.

Uma investigação do Ministério Público Estadual apontou que a AIB seria um braço do Secovi (sindicato das imobiliárias e administradoras). A Lei Eleitoral proíbe doações de sindicatos.