TRE-RJ recebe ações que questionam doação para pleito

Pela Lei das Eleições (9504/97), as doações para campanha não podem exceder o limite de 10% dos rendimentos brutos declarados no ano anterior à eleição, no caso de pessoas físicas, e de 2% do faturamento bruto das pessoas jurídicas.

As doações acima dos limites fixados sujeitam o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia excedente. Os doadores que extrapolaram os limites também podem ser proibidos de participar de licitações públicas e de assinar contratos com o Poder Público pelo período de cinco anos.

As ações foram propostas pelo Ministério Público Eleitoral a partir de informações obtidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio do cruzamento entre as contas eleitorais e a base de dados fiscais dos doadores de campanha. Até hoje, nenhuma ação contra pessoa jurídica havia sido proposta no TRE-RJ.

Por deliberação do TSE, o prazo para propor as ações é de 180 dias a partir da data de diplomação dos eleitos. Os candidatos eleitos no Rio foram diplomados pelo TRE-RJ em 16 de dezembro de 2010 - portanto, o prazo termina no mês que vem.