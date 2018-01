TRE-RJ questiona diploma de Garotinho

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;" CLASS="IMGEMBED

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) investiga se o diploma apresentado ao órgão pelo deputado federal Anthony Garotinho, candidato derrotado a governador do Rio pelo PR, é verdadeiro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o TRE-RJ, o documento expedido pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil, sediada na capital de Roraima, Boa Vista, informa que Garotinho concluiu o curso de teologia na entidade em 2012. Ao negar a irregularidade, o deputado apresentou diploma expedido por uma entidade - Seminário Teológico da Igreja Assembleia de Deus de Realengo, no Rio -, que teria uma parceria com a faculdade.

O diploma está anexado ao processo do Ministério Público Eleitoral que pede a cassação do registro da candidatura de Garotinho a governador devido a suposto abuso de poder econômico, propaganda política fora do período legal, entre outras suspeitas.

O corregedor-geral Alexandre Mesquita suspeitou do documento porque foi emitido por faculdade distante do Rio e de Brasília. Segundo o Ministério da Educação, a faculdade não oferece cursos de graduação à distância.

O corregedor determinou que a faculdade apresentasse, em três dias, comprovantes de que Garotinho frequentou o curso, como histórico escolar, carga horária e endereço. O prazo terminou na quinta-feira, 6, e desde então, a Justiça Eleitoral pode proceder à busca e apreensão dos documentos - o que não havia ocorrido até esta sexta.

Garotinho se manifestou por meio de seu blog: “Meu diploma é validado pelo MEC, tirei 9,5 na minha monografia de 44 páginas, que tem o título ‘Oração: a ação que produz intimidade do homem com Deus’”...) e ainda fui o orador da turma."