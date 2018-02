TRE-RJ nega pedidos de candidatura a vereador no Rio O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio (TRE-RJ) divulgou nesta sexta-feira uma lista com o indeferimento de mais 14 candidaturas a vereador na capital fluminense. Já são 39 pedidos negados para a disputa à Câmara Municipal da capital, já que a Justiça Eleitoral havia indeferido a candidatura a 25 candidatos esta semana. Na lista de ontem, o maior número está relacionado à coligação Frente Rio Socialista (PSOL/PSTU), com seis candidaturas, seguido pela Solidariedade Trabalhista (PTN/PHS), com duas, e o PV, também com duas. Outros partidos que tiveram candidatura negada foram PSDB, DEM, PSDC e a coligação Força para Mudar (PSB/PCdoB).