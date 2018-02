TRE-RJ impugna 14 candidaturas com base na Ficha Limpa O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) impugnou 14 candidaturas com base na Lei da Ficha Limpa. Onze candidaturas não foram aprovadas por algum tipo de irregularidade na prestação de contas. Os outros três candidatos já foram condenados por improbidade administrativa, criminal ou abuso de poder econômico.