TRE-RJ apreende remédios em comitê de vereador Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) apreenderam na tarde de ontem, em Itaboraí (RJ), dezenas de caixas de medicamentos, blocos de receituários e de atestados médicos em branco, todos com carimbos e símbolos das Prefeituras de Itaboraí e São Gonçalo. Segundo o TRE-RJ, o material estava armazenado no comitê de campanha do candidato a vereador Cláudio Nanci (PSC). O lote foi levado para a delegacia da cidade. Ainda de acordo com a Justiça Eleitoral, o candidato pode ser processado por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico. Uma condenação deixa o candidato inelegível.