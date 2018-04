TRE rejeita recursos de Anthony e Rosinha Garotinho O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) manteve hoje a decisão de deixar o casal Anthony e Rosinha Garotinho inelegíveis até 2011, após julgar os embargos interpostos que buscavam modificar a decisão do colegiado do próprio tribunal, que os tornou inelegíveis e cassou o mandato de Rosinha, prefeita de Campos dos Goytacazes (RJ), em maio deste ano.