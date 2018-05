TRE rejeita 2 dos 3 candidatos a prefeito de Coari-AM Dois dos três candidatos a prefeito de Coari (AM) e um a vice tiveram seus registros de candidatura indeferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ontem. Manoel Vicente de Lima, seu vice, Joabe Rocha, ambos do PR, e o deputado estadual José Lôbo (PCdoB) tiverem seus registros indeferidos porque as contas de campanha de 2008 foram reprovadas.