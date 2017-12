TRE pede cassação do diploma de Pedro Henry O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Mato Grosso encaminhou um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no qual é pedida a cassação do diploma do deputado federal reeleito Pedro Henry (PP-MT). Ele é acusado de abuso de poder econômico pelo Ministério Público Estadual. Recentemente, o parlamentar foi investigado por suposta participação nos esquemas do mensalão e também dos sanguessugas. Ele foi inclusive denunciado pelo Ministério Público Federal num inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar o mensalão. No Congresso o deputado foi absolvido.