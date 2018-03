TRE passará regras de campanha a candidatos O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Marcos Cezar Muller Valente, fará nesta semana reuniões com os candidatos a prefeito da capital para apresentar as regras da campanha. Eles receberão o Guia Prático do Candidato e serão orientados sobre as normas para arrecadação, aplicação de recursos e prestação de contas. Os encontros ocorrerão nos dia 17 e 18. DENÚNCIAS O TRE de São Paulo também está de olho nos candidatos que fizeram campanha eleitoral irregular e já colocou à disposição do eleitor um serviço de denúncias pela internet. Por meio do sistema, qualquer cidadão pode registrar uma denúncia. O denunciante só precisa preencher um formulário disponível no próprio site, no qual indicará a localização da propaganda irregular, seu conteúdo e o nome do candidato ou do partido envolvido. O sistema serve apenas para denúncias de propaganda em vias públicas e no comércio. O endereço do site é: www.tre-sp.gov.br.