TRE-PA cassa 3º parlamentar por infidelidade partidária O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará cassou na manhã de hoje o mandato do vereador Joareis Rodrigues Sousa, de Vitória do Xingu, por infidelidade partidária. É o terceiro parlamentar do Estado a ser cassado pelo TRE pelo mesmo motivo. Ele elegeu-se pelo PT em 2004, mas, em 28 de setembro, migrou para o PMDB. O PT alegou que Sousa se desfiliou sem justa causa. Outros dois vereadores do Pará perderam o mandato recentemente. São eles Adenor Ferreira da Silva (PMDB), de Marapanim, e João Maria Alves da Silva (PSC), de Santa Izabel. Além deles, o vereador Lourival Pereira de Oliveira (PV), de Buritis (RO), também teve de deixar o cargo em dezembro. O processo de cassação dos quatro políticos é decorrente da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que o mandato pertence ao partido e não ao político.