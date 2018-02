TRE nega mais tempo ao PT em Caxias do Sul O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul rejeitou recurso da coligação Frente Popular (liderada pelo PT), que pedia o mesmo tempo da aliança Caxias Para Todos (liderada pelo PMDB) na propaganda eleitoral em Caxias do Sul. A disputa à prefeitura tem só dois candidatos. A Frente Popular argumenta que a possibilidade de um 2º turno antecipado não está contemplada na lei para cidades com mais de 200 mil eleitores. A aliança vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral.