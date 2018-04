TRE nega liminar a prefeito cassado O presidente em exercício do TRE de Minas, José Antonino Baía Borges, negou ontem liminar e manteve a cassação do prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão (PMDB). A cassação foi determinada pela juíza Maria Aparecida de Oliveira Andrade Grossi, da 131ª Zona Eleitoral de Ipatinga. Ela acolheu denúncia do Ministério Público Eleitoral por abuso de poder político e econômico na eleição municipal e rejeição de contas de campanha.