TRE multa Quércia por propaganda antecipada em blog

Para Devienne, "o representado desbordou dos limites do permitido até então" ao veicular informações na web com notícias de sua pré-candidatura, menção ao cargo almejado, o respectivo partido pelo qual pretende concorrer e seus projetos políticos e declarações de políticos da coligação com pedido expresso de apoio e voto. Segundo o juiz, isso configura propaganda antecipada. A legislação em vigor considera, como regra geral, propaganda eleitoral antecipada aquela realizada antes de 6 de julho.