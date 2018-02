TRE multa jornalista por propaganda eleitoral no CE O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Ceará confirmou a condenação da jornalista Regina Lúcia Meyer Marshall e da Editora Verdes Mares Ltda. por propaganda eleitoral antecipada veiculadas em notas publicadas na coluna mantida pela jornalista no "Caderno 3" do jornal Diário do Nordeste, nos dias 24 e 26 de março. Os réus foram condenados ao pagamento de multa de R$ 5 mil cada um após representação da Procuradoria Auxiliar Eleitoral no Estado.