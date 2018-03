A veiculação da propaganda ocorreu em pronunciamento transmitido pela TV Assembleia, canal aberto da Assembleia Legislativa do Estado, no dia 23 de março. Os deputados fizeram elogios no plenário da Casa enaltecendo os candidatos à reeleição Tasso Jereissati (PSDB), Cid Ferreira Gomes e José Pimentel. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), eles violaram a regra da imunidade parlamentar.