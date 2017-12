TRE muda lista de deputados estaduais eleitos em São Paulo O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) realizou nesta terça-feira, 13, uma nova totalização do resultado das eleições proporcionais a deputado estadual. Com isso, houve alteração no quociente eleitoral e na distribuição das vagas. O candidato Enio Tatto (PT), que obteve 88.648 votos, passou à condição de eleito. Já o candidato Fausto Figueira de Mello Júnior (PT), com 55.599 votos, não será empossado, passando a ocupar a primeira suplência. A nova alteração foi necessária porque o tribunal apreciou na última quinta-feira, 8, um novo recurso do registro de candidatura de Tatto, aprovando sua candidatura. Em agosto de 2006, ele havia tido seu pedido de registro negado por falta da certidão de quitação eleitoral. Com essa totalização - a terceira realizada pelo TRE-SP -, o número de votos válidos para deputado estadual passou de 20.487.362 para 20.576.010 e o quociente eleitoral de 217.951 para 218.894, de acordo com o TSE.