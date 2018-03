TRE-MT indefere candidatura do deputado Pedro Henry O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TER-MT) indeferiu a candidatura do deputado federal Pedro Henry. Segundo a assessoria do Tribunal, a decisão foi tomada com unanimidade em sessão deste sábado, e atende ao pedido de impugnação proposto pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e do candidato Pedro Taques (PDT). Em sessão do dia 20, o TRE-MT já havia decretado, por unanimidade, a inelegibilidade do deputado por três anos por abuso de poder econômico nas eleições de 2008.