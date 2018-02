TRE-MT impugna candidatura do PHS ao governo de MT

Esta foi a segunda impugnação de candidatura ao governo de MT proferida pelo TRE-MT para as eleições 2014. A primeira foi a do candidato José Riva (PSD).

O candidato do PHS teve seu registro negado porque não está quite com a Justiça Eleitoral. Além de não ter prestado conta da primeira parcial de 2014, Muvuca deixou de prestar contas das campanhas eleitorais de 2010 e 2012, quando concorreu, respectivamente, aos cargos de deputado federal e vereador.

Já o registro do candidato José Riva foi negado por ele ter sido considerado ficha suja. Riva já teve quatro condenações colegiadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), responde a 104 ações na Justiça e recentemente foi preso durante a operação Ararath da Polícia Federal. O candidato já recorreu da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o resultado deve sair nos próximos 10 dias.

Na sessão de hoje, o pleno do TRE-MT também indeferiu a Chapa Majoritária para os cargos de governador e vice da Coligação Mobilizar e Humanizar, da qual Muvuca faz parte.