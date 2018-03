TRE-MG multa Aécio em R$ 5 mil por propaganda

A representação do PMDB, conforme o TRE, contesta material publicado no blog do ex-governador, alegando violação à Lei Eleitoral, por conter declarações que caracterizariam propaganda para Aécio e os candidatos por ele apoiados, entre eles o presidenciável tucano José Serra.

A Justiça já havia deferido liminar determinando a retirada dos vídeos postados. Na decisão do mérito, o desembargador destacou que é de competência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgar se houve propaganda eleitoral favorável a Serra nas matérias.

A assessoria da coligação "Somos Minas Gerais" informou no início da noite que os advogados já recorreram da decisão parcial do TRE, em razão de entenderem que houve "veiculação e livre manifestação" do ex-governador "a respeito de fidelidade partidária, não constituindo, portanto, ofensa à Lei Eleitoral".