TRE-MG cassa deputado estadual Irani Barbosa Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) cassou o mandato do deputado estadual Irani Barbosa (PMDB). Por seis votos a zero, a Corte do Tribunal julgou na sessão de ontem procedente a ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). Barbosa foi denunciado em junho de 2006 e condenado pelo crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral. Segundo o TRE, o parlamentar não atendeu ao chamamento da Justiça por quatro vezes, recusando cumprimento à ordem judicial em processo eleitoral "sem motivo razoável".