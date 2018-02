TRE-MG aceita candidatura de Cleide Donária (PCO) O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) deferiu nesta segunda-feira a candidatura ao governo do Estado de Cleide Donária (PCO). No último dia 5, a candidatura de Cleide e de sua chapa foi indeferida pelo tribunal, devido ao não preenchimento do porcentual mínimo das cotas de sexo prevista na legislação eleitoral. A candidata e o partido apresentaram recurso à corte e aguardavam sua posição.