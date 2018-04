TRE mantém cassação de prefeito de Ipatinga-MG O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) negou hoje liminar em pedido de mandado de segurança e manteve a cassação do prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão (PMDB). A juíza responsável pela 131º Zona Eleitoral da cidade mineira, Maria Aparecida de Oliveira Andrade Grossi, acatou na noite de sexta-feira denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE) e determinou a cassação de Quintão por abuso de poder econômico nas eleições municipais e rejeição de contas de campanha. O peemedebista concorreu no ano passado à reeleição, mas terminou em segundo lugar, atrás de Chico Ferramenta (PT), cujo registro da candidatura foi cassado às vésperas de sua posse. Com a decisão, Quintão assumiu, mas também acabou cassado. A juíza determinou ainda que o presidente da Câmara Municipal, Robson Gomes (PPS), assuma o cargo até que o TRE agende novas eleições.