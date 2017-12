TRE inocenta Requião de ilegalidade em campanha eleitoral O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná considerou improcedente, por unanimidade de votos, uma ação de investigação judicial proposta pela coligação Paraná da Verdade contra o governador reeleito Roberto Requião (PMDB), por suposto uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral. Com isso, o TRE fará a proclamação dos resultados das eleições majoritárias e proporcionais nesta terça-feira, 14. A diplomação dos eleitos foi marcada para o dia 19 de dezembro, às 16 horas, no Teatro Guaíra, em Curitiba.