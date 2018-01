TRE do RS cassa mandato de vereador do PTB O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul cassou nesta terça-feira o mandato do vereador Cássio Trogildo (PTB), de Porto Alegre, em julgamento de recurso do Ministério Público (MP) contra decisão de Primeiro Grau que havia considerado a denúncia inicial improcedente.