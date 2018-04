TRE do Rio nega diploma a eleito em Barra Mansa O Tribunal Regional Eleitoral do Rio negou ontem a diplomação do prefeito eleito em Barra Mansa, José Renato Bruno Carvalho (PMDB). De acordo com o TRE, o então candidato veiculou no horário eleitoral gratuito uma cena ao lado do governador Sérgio Cabral, que comentava a inauguração de uma Unidade de Pronto Atendimento e pedia votos para José Renato. Cabral dizia que Barra Mansa teria um avanço na saúde com a eleição de José Renato. Para o TRE, a cena trazia forte potencial de influir na eleição e cabe à Justiça Eleitoral "zelar pela igualdade do pleito". José Renato deve recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral.