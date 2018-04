TRE do Rio mantém veto a pedetista O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio manteve ontem o indeferimento do registro da candidatura a prefeito de Campos de Arnaldo Vianna (PDT). Apesar da sentença, a realização do segundo turno está mantida por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele concorre ao cargo com a candidata do PMDB, Rosinha Garotinho. A decisão de ontem confirma o resultado julgado no dia 4 pelo mesmo plenário do TRE que indeferiu o registro porque ele teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do Estado. Ainda cabe recurso.