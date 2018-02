TRE do Pará cassa quarto vereador infiel O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cassou quinta-feira o quarto vereador por infidelidade partidária. Reinaldo José da Silva Lisboa foi eleito pelo PT à Câmara de Bonito, em 2004, e em 2007 ingressou no PTN. Lisboa disse sofrer retaliações do Diretório Municipal do PT. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o mandato é do partido e não do candidato. Desde o início do mês, o TRE cassou Joareis Rodrigues Sousa (PMDB), de Vitória do Xingu; Adenor Ferreira da Silva (PMDB), de Marapanim; e João Maria Alves da Silva (PSC), de Santa Isabel.