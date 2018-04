TRE divulga resultado de eleições extras O TRE divulgou ontem o resultado oficial das eleições suplementares de domingo para prefeito de 4 municípios do Estado. Em Estrela de Alagoas, foi eleito José Almerino de Almeida (PP), com 4.738 votos (57,42% dos votos válidos). Em São José da Laje, venceu Márcio José da Fonseca Lyra (PP), com 6.244 votos (51,55% ). Porto de Pedras elegeu Amaro Guimarães, o Boi Lambão (PTB), com 2.487 votos (50,51%). Porto Real do Colégio deu a vitória a Maria Rita Bonfim Evangelista (PTB), com 5.083 votos (50,19%).