TRE-DF cassa mandato de Arruda por 4 a 3 O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) cassou ontem à noite o mandato do governador José Roberto Arruda por infidelidade partidária por ter se desfiliado do DEM em dezembro. A decisão, por 4 votos a 3, criou um impasse: o tribunal não indicou quem deve assumir o comando do Poder Executivo do DF, já que o vice governador, Paulo Octávio, renunciou ao cargo em fevereiro e a legislação da infidelidade partidária manda apenas empossar o vice em 10 dias, sem outras opções.