TRE desaprova conta da campanha de Genoino em 2010

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) desaprovou em sessão realizada nesta quinta-feira, 17, as contas do candidato a deputado federal José Genoino Neto (PT), relativas à campanha eleitoral de 2010.

De acordo com o julgamento, foram constatadas diversas irregularidades na prestação de contas do candidato, entre elas divergências de R$ 45.865,48 entre valores declarados e notas fiscais emitidas, diferenças nos valores de serviços de propaganda eleitoral no total de R$ 29.094,50, e falta de recibos eleitorais.

Para o juiz Paulo Galizia, "são falhas de natureza grave que comprometem a confiabilidade das contas apresentadas e inviabilizam a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral". Genoino obteve 92.362 votos nas eleições 2010 e ocupa a segunda suplência.