TRE decide que Campinas-SP terá eleições indiretas O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu hoje que o prefeito de Campinas até o fim deste mandato, em dezembro, será escolhido por meio de eleição indireta, isto é, pelos votos dos 33 vereadores. As eleições indiretas foram marcadas para 22 de março anteriormente. O PT, partido do prefeito cassado Demétrio Vilagra, pediu a revisão do formato e o TRE suspendeu o pleito no início de fevereiro em caráter liminar.