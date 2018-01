TRE de SP suspende fundo partidário do PRTB O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo desaprovou, por votação unânime, as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Além disso, foi decidida a suspensão da transferência de novas cotas do fundo partidário ao diretório regional do agremiação por irregularidades constatadas no balanço anual apresentado à Justiça Eleitoral. O PRTB não comprovou gastos e nem transitou recursos pela conta bancária específica, além de ter apresentado as contas fora do prazo, entre outras irregularidades. Segundo a legislação, as agremiações são obrigadas a enviar anualmente o balanço contábil à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial provoca a suspensão de novas cotas do fundo partidário. Anteriormente, o TRE já tinha determinado a suspensão da transferência de novas cotas do fundo partidário aos diretórios regionais do Partido dos Aposentados da Nação (PAN), por não apresentar a prestação de contas anual referente ao exercício de 2004. Cabe recurso ao TSE.