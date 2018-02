TRE de MG afasta prefeita e vice de Belmiro Braga O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Minas Gerais decidiu hoje afastar a prefeita de Belmiro Braga, Sônia Maria Carvalho de Andrade, e o vice-prefeito Adílson dos Santos dos respectivos cargos. Em 4 de dezembro, Sônia Maria e Santos haviam sido cassados pelo TRE por abuso de poder político e econômico e contratação irregular de funcionários públicos municipais no período eleitoral, mas, nove dias depois, obtiveram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma liminar para permanecer nas funções. Com o afastamento, devem assumir a prefeitura os então candidatos Paulo Fernando de Barros Pinto (PSDB) e Alberto Taibert Amaral (PSDB), que conquistaram o segundo lugar na eleição extemporânea realizada em 1º de abril. Os advogados de Pinto e Amaral foram os responsáveis pelo pedido julgado hoje pela Corte estadual.