TRE da Paraíba cassa mandato de governador Cássio Cunha Lima O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba cassou na noite desta segunda-feira o mandato do governador Cássio Cunha Lima (PSDB), informou a assessoria de imprensa do TRE. O pedido de cassação do governador foi feito pelo PCB, que acusou o tucano de distribuir 35 mil cheques de um programa social no período eleitoral para influenciar o resultado do pleito do ano passado, quando Cunha Lima foi reeleito. A corte decidiu atender o pedido por cinco votos a um. Além da cassação, o tribunal também decidiu pela inegelibilidade de Cunha Lima até 2009, além da aplicação de uma multa de 100 mil reais. Com a decisão, que pede o afastamento imediato de Cunha Lima, o senador José Maranhão (PMDB), derrotado nas eleições de 2006 pelo tucano, deve assumir o comando do governo do Estado. Cunha Lima pode recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (Por Eduardo Simões)