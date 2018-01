TRE cassa vereadora de Campinas O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo decidiu, por unanimidade, cassar a vereadora de Campinas, Leonice Alves da Paz, do PTB. A parlamentar, eleita em outubro de 2004, com 3921 votos, foi acusada de oferecer vantagens em troca de votos. A decisão do TRE/SP reformou a sentença de primeira instância. Segundo a decisão, Leonice doou cestas básicas, holofotes para condomínios e tintas, entre outros. De acordo com o juiz relator, Paulo Alcides, as benesses oferecidas por Leonice, em plena campanha eleitoral, tinham o objetivo de angariar votos de eleitores carentes. A decisão será cumprida pelo juiz eleitoral após a publicação do acórdão. Cabe recurso ao TSE.