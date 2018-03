TRE cassa prefeito e vice-prefeita de Currais Novos-RN O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) cassou hoje os mandatos do prefeito de Currais Novos, no Seridó Oriental, Geraldo Gomes de Oliveira (DEM), e da vice-prefeita Milena Galvão Ferreira de Souza (PP). De acordo com o processo, Oliveira e Milena compraram de votos nas eleições municipais de 2008. A decisão refere-se a uma ação da Coligação Avança Currais Novos, de oposição. Segundo os autos, Oliveira ofereceu aos eleitores "dinheiro, cesta básica e material de construção". Além da cassação dos mandatos, o TRE-RN multou Oliveira e Milena em R$ 25 mil. Como o prefeito de Currais Novos obteve mais de 50% dos votos, a cidade terá novas eleições, juntando-se aos 14 municípios que escolherão novos prefeitos até março no País, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Procurado pela reportagem, Oliveira não foi encontrado.