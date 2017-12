TRE cassa prefeito dono de fazenda na Serra do Sol Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) cassaram na quinta-feira, 15, por quatro votos a um, o mandato do prefeito de Pacaraima, Paulo César Quartiero (PDT), acusado de abuso de poder econômico, por compra de votos. De acordo com a Lei Eleitoral, ele deve se afastar imediatamente e, em seu lugar, assume o petista Chico Roberto, segundo colocado nas eleições de 2004. Quartiero vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Foi uma decisão política", disse. "Sou produtor rural e entrei na disputa justamente para ajudar a moralizar a eleição e acabar com a compra de voto." Ele é o maior produtor de arroz de Roraima, com duas fazendas localizadas no interior da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Quartiero se opôs à criação da reserva e há quase dois anos briga com o Ministério da Justiça, recusando-se a deixar a área. A decisão do TRE foi bem recebida por lideranças indígenas, que acusam Quartieiro de abuso de poder econômico e político.