TRE cassa mandato do deputado menos votado do País por compra de votos O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) cassou nesta sexta-feira, 11, o mandato do deputado federal Francisco Vieira Sampaio, o Chico das Verduras (PRP) e do deputado estadual George Melo (PSDC), por compra de votos.