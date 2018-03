TRE cassa mandato de vereador 'infiel' da Grande SP O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decretou ontem a perda do mandato do vereador Joseph Raffoul, de Ferraz de Vasconcelos, município da Grande São Paulo. Eleito em 2004 pelo PMDB, o parlamentar deixou a legenda alegando ser vítima de grave discriminação pessoal e ingressou no PT. No entanto, o vereador não conseguiu comprovar seu argumento, segundo o relator do caso no TRE-SP, Walter Guilherme. Com isso, subiu para 15 o total de vereadores "infiéis" cassados após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definir que o mandato pertence ao partido e não ao político. Raffoul ainda pode recorrer da decisão no TSE. Na mesma sessão, o TRE-SP suspendeu o repasse de novas cotas do fundo partidário ao diretório regional do PTB, em razão de supostas irregularidades na prestação de contas do partido referente a 2002.